Son dakika... Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. Karar mecliste okundu

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki karar Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Karara göre Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü

TİP, DEM PARTİ VE CHP PANKARTLARLA BAŞKANLIK KÜRSÜSÜNÜ İŞGAL ETTİ

Kararın okunmasından sonra TİP, DEM Parti ve CHP milletvekilleri pankartlarla başkanlık kürsüsünü işgal etti.

Bunun üzerine birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, protestolar nedeniyle çalışmalara devam edilemeyeceği gerekçesiyle birleşimi kapattı.

7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ

Atalay’ın Meclis üyeliğinin sonlanmasının ardından önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleneceği de merak ediliyor. Buna göre, Atalay ya da diğer milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde kararın Anayasa’ya, kanuna veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için AYM’ye başvurabilecek. AYM ise iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlayacak.

DAVA SÜRECİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına ve bu suçtan tutuklanmasına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

YARGITAY ONADI

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu. Başvurunun ardından süreç devam ederken Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasını onamıştı.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın tutukluluğu hakkında iki kez hak ihlali kararı vermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de, "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" diyerek ikinci kez bu karara uyulmamasını kararlaştırmış, vekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye yeniden yazı göndermişti.