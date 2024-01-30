Can Atalay'ın vekilliğini düşüren Bekir Bozdağ'a Anayasa fırlattılar

Turgay Tütüncü
Can Atalay'ın vekilliğini düşüren Bekir Bozdağ'a Anayasa fırlattılar
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Milletvekilliğinin düşürülmesi kararını Meclis’te okuyan Bekir Bozdağ’a anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine karşın tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin verdiği milletvekilliğinin düşürülmesi kararı Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından okutuldu ve Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

BEKİR BOZDAĞ’A ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI

Bekir Bozdağ'ın yönetimini sağladığı TBMM Genel Kurulu'nda, Atalay'ın vekilliğini Yargıtay kararıyla düşürmek üzere fezleke okunacağı esnada muhalefet kürsüye yürüdü. Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' dövizleri tutuldu ve Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

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“BU KONUYU PERŞEMBE GÜNÜNE BIRAKIN”

İddialara göre CHP Grup Başkan Vekili “Bu konuyu perşembe gününe bırakın” dedi. Fakat Bozdağ bu isteği geri çevirdi ve üzerinde baskı olduğunu ima ederek bugün vekilliğin düşürüleceğini açıkladı. CHP’li vekil üye ise Türkiye Cumhuriyeti’nde bu uygulamanın yapılmasının hukukun ayaklar altına alınması geleceğini dile getirdi.

“KİM TALİMAT VERİYORSA GELSİN O OKUTSUN”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptığı konuşmada "Meclis Başkanı’nın BAE'de olduğunu hatırlatarak, “BAE'ye saklanarak kaçamazsın. Bu kararı okumamakta direnmişsin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimleri sana ayar vermişler ve sen bugün BAE'de saklanarak bu meseleden kurtulabileceğini sanıyorsun Başkanlık Divanı'ndaki vekilleri bu suça ortak olmamaya davet ediyorum. Kim talimat veriyorsa gelsin o okutsun" ifadelerini kullandı.

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