Can Yaman hocasıyla dudak dudağa yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Can Yaman hocasıyla dudak dudağa yakalandı

Bir süredir ekranlarda olmayan ve kariyerine yurt dışında devam eden Can Yaman, özel hayatıyla gündeme geldi. Yaman, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile bir partide dudak dudağa görüntülendi.

Ünü ülke sınırları aşan oyuncu, Türkiye’de yer aldığı yapımlarla adını duyurduktan sonra kariyerine İtalya’da devam etme kararı almıştı.

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Dünyaca ünlü bir oyuncu haline gelen Can Yaman’a Dubaili bir aileden şaşırtan bir teklif gelmişti.

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Dubaili bir aile, hayranı oldukları Can Yaman ile tanışıp yemek yemek için 1 milyon euro teklif etmişti.

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Ancak Yaman, kendisine gelen servet değerindeki teklifi reddettiği öğrenilmişti.

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Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman, Instagram’da 11 milyon takipçiye ulaşmış durumda.

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Oyuncunun hesabını gözünü bile kırpmadan kıydığı biliniyor. Can Yaman, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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Yakışıklı oyuncu, dans hocası Mariagiulia Venanzi ile dudak dudağa görüntülendi.

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