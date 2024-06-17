Çanakkale Ayvacık'ta tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Kaynak: İHA
Çanakkale Ayvacık'ta tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyü yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, saat 17.00 sıralarında ormanlık alana sıçradı.

Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye hızla müdahale ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeliyle yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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