Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Kaynak: İHA
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar yağışı sebebiyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Yurdun genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale'de de etkisini sürdüren yağışlar sonrası deniz ulaşımı için yeni bir karar alındı.

Boğazda fırtına ve kar yağışının yanı sıra akıntının da olması sebebiyle, boğaz trafiği saat 13.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyardı.

Gemiler demir atma bölgelerinde beklemeye başladı.

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