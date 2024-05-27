Çanakkale Boğazı'nda gemi arızalandı

Panama bayrağı altında seyreden genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşadı ve bu durum sonucunda römorkörlerin yardımıyla Karanlık Liman'a demirledi.

Gemide, Yunanistan'dan Kocaeli'ye yönelen 'Anastasia' adlı 83 metre uzunluğundaki kargo gemisi sabaha karşı Kepez önlerinde arıza yaşadı. Olayın hemen ardından gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) telsizle bildirdi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Türkeli römorkörü sevk edildi ve diğer gemiler de arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a yönlendirilerek demirledi.