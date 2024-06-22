Çanakkale Boğazı gemi tek yönlü trafiğe kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı gemi tek yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makinelerinde arıza meydana gelen bir gemi için bölgeye müdahale ekipleri gönderildi. Boğaz, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.

Malta'dan Kocaeli'ne sefer yapan ve 247 metre uzunluğundaki Panama bayrağı taşıyan "Paros" adlı akaryakıt tankeri, boğaz geçişi sırasında Gelibolu yakınlarında makine arızası yaşadı.

Gemi kaptanının, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) durumu bildirmesi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden (KEGM) "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" adlı römorkörler arızalı gemiye yardım için sevk edildi.

Ayrıca, boğazı kullanacak diğer gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsu ile durum hakkında bilgilendirme yapıldı.

Makine arızası sebebiyle Çanakkale Boğazı, kuzeyden güneye doğru geçişler için geçici bir süre gemi trafiğine kapatıldı.

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