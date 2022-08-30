30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 03:31
Takip Et

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
+
Aa
-

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
2
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
3
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
4
﻿Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
5
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
6
﻿Gülşen yahut hukuk güvenliği / Kerim Yılmaz
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
7
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
﻿Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı   
﻿Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı   
﻿Hatay’da trafo patladı, yangın çıktı   
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Bağdat Yeşil Bölge’de çatışmalar arttı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Feyyaz Uçar, Valerien Ismael'e çok şaşırdı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Ukrayna: Rus güçlerine karşı saldırı başlatıldı
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısında 14 kişi öldü
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
﻿Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.