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Çanakkale Eceabat’ta icradan satılık arsa

T.C. Çanakkale İcra Dairesi tarafından Çanakkale Eceabat Seddülbahir Köyü'nde 309 m² arsa icradan satılacak.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:32
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Çanakkale Eceabat’ta icradan satılık arsa

Çanakkale Eceabat’ta icradan satılık arsa
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Çanakkale İl, Eceabat İlçe, 185 Ada, 2 Parsel, Seddülbahir Köyü, Köykenarı Mevki üzerinde konumlu "Arsa" vasıflı kadastral parseldir. Taşınmaz Eceabat ilçe merkezinden Şehitlik Abidesi yönünde yaklaşık 30 km mesafede yer alan Seddülbahir Köy içine gelinerek ulaşılmaktadır. Taşınmaz denize yaklaşık 400m mesafede, köy meydanına yaklaşık 200m mesafede, Seddülbahir balıkçı limanına yaklaşık 550m mesafede yer almaktadır. Yakın çevresinde boş imar parseller, tek ve çift kattan oluşan müstakil köy evleri, yazlık amaçlı kullanılan konutlar ve konaklama tesisleri ile müzeler yer almaktadır. Bölgede alt yapı olanakları tamdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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