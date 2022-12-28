﻿Çanakkale Karabiga Kent Hizmetleri 17 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Çanakkale Karabiga Kent Hizmetleri bünyesinde bakıcı personel (engelli bakım personeli) olmak üzere 17 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

*T.C. Vatandaşı olmak

*18 yaşını tamamlamış olmak

*En az ilköğretim mezunu olmak

*Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

*Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya en az 1 yıl tecilli olmak

*Emekli veya emekliliğe hak kazanmış olmamak

1- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 305 saatlik Engelli Bakım, Yaşlı Bakım, Yaşlı ve

Hasta Refakatçisi modüler programı veya yükseköğretim kurumlarının aynı amaçlı,

eşdeğer eğitim programlarından sertifika sahibi olmak veya

2- Sağlık meslek liselerinin anestezi teknisyenliği, tibbi görüntüleme teknisyenliği,

tibbi laboratuvar teknisyenliği, tibbi sekreterlik, acil tıp teknisyenliği, ortopedik protez

ve ortez teknisyenliği, çevre sağlığı teknisyenliği, diş protez teknisyenliği ve benzeri

bölümleri hariç diğer bölümlerden mezun olmak veya

3- Liselerin çocuk gelişimi ve eğitimi, engelli veya yaşlı bakımı bölümü ile bu

bölümlerin ön lisans programları mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Başvuru Dilekçesi,

*Kimlik Fotokopisi,

*Ikametgâh Belgesi,

*Çift Sorgulu Adli Sicil Belgesi,

*Diploma, Erkekler adaylar için Askerlik Durum Belgesi,

*Varsa İlgili alanlardan alınmış en az 305 saatlik sertifika.