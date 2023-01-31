Çanakkale Lapseki’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Çanakkale İl, Lapseki İlçe, GAZİ SÜLEYMAN PAŞA Mahalle/Köy, KÖKEZ Mevkii, 156 Ada, 79 Parsel, B-BLOK ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Adres: G.S.Paşa mah. Yunus Emre cad. Taylan kop. B Blok; Giriş kat, Bağımsız bölüm Dair no:3 Lapseki/ÇANAKKALE imar durumu: Lapseki ilçesi Belediyesi imar planı içinde ayrık nizam dört kat ,TAKS 0.40,KAKS 1.60 imarlı konut alanında kalmaktadır. İnceleme: Taşınmaz konum olarak ilçe merkezine yaklaşık 1 km, denize 500-600 mt ,Çanakkale-Bursa devlet yoluna200-300 mt , mesafede , imar yoluna cephelidir.1915 Çanakkale Köprü Proje alanına Civarında emsal yapılaşmalar vardır. Taşınmaz 156 ada,79 parsel; zeminde 3259.90 m2 yüzölçümlüdür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.