Çanakkale yangınının acı bilançosu ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki acı bilanço ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale yangınının acı bilançosu ortaya çıktı!

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.

Çanakkale yangınının acı bilançosu ortaya çıktı!​​​​​​​

GÜZELYALI BÖLGESİNDEKİ VİLLALAR KÜL OLDU

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor.

Çanakkale yangınının acı bilançosu ortaya çıktı!​​​​​​​

Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi. Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

Çanakkale yangınının acı bilançosu ortaya çıktı!

Çanakkale yangınının acı bilançosu ortaya çıktı!

Edirne'de köyler tahliye ediliyorEdirne'de köyler tahliye ediliyor

Çanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan ettiÇanakkale'deki yangın yerinden felaketi anlattı. İYİ Partili vekil Rıdvan Uz isyan etti

Son Haberler
Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem
Galatasaray kalesinde üç bilinmeyenli denklem
Karaciğeri yok eden iki sinsi besin! Bilim uyardı
Karaciğeri yok eden iki sinsi besin! Bilim uyardı
Erzurum'da gece yarısı dehşet: Bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü!
Erzurum'da gece yarısı dehşet: Bıçaklı kavgada ortalık kan gölüne döndü!
Harşit Çayı’nda can pazarı! AFAD botla harekata geçti
Harşit Çayı’nda can pazarı! AFAD botla harekata geçti
Morata'dan Galatasaray yönetimine zehir zemberek sözler
Morata'dan Galatasaray yönetimine zehir zemberek sözler