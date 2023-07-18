Çanakkale’de 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’de ki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Çanakkale’de 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale’de 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, ormanlar için teyakkuzda olduklarının da notunu ekledi.

İbrahim Yumaklı’nın paylaşımı şu şekilde: “Çanakkale’deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor.Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım”

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