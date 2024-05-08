Çanakkale'de 4 katlı binada yangın

Kaynak: DHA
Çanakkale'de 4 katlı binada yangın
Çanakkale’de 4 katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında, saat 10.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatadandaşlar durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.

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Yangın, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.. Ekipler, yangının çıkış sebebinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

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