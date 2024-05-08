Çanakkale'de 4 katlı binada yangın

İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında, saat 10.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini gören vatadandaşlar durumu itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.

Yangın, Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.. Ekipler, yangının çıkış sebebinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.