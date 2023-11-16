Çanakkale’de 49 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 49 kaçak göçmen yakalandı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 23 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale’de 49 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-8’ ve ‘KB-111’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde toplam 49 kaçak göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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