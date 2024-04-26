Çanakkale’de 8 kaçak yakalandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bir denetim sırasında, Afganistan vatandaşı 8 kaçak bir araç içerisinde bulundu.

Göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlanan bir şahıs tutuklandı.

Araçta ayrıca bir el pompası, iki adet can yeleği, iki adet can simidi ve dört adet şambrel ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığından S.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiye, emniyetteki sorgusunda ayrıca taksirle yaralama suçundan da işlem yapıldı.

Yakalanan yasa dışı göçmenler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.