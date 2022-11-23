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Bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattında yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 12:25
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Çanakkale'de bazı feribot seferlerine fırtına engeli

Bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00 ile Kabatepe’den saat 15.00 ve 20.00 feribot seferleri iptal edildi.

Diğer yandan, Kabatepe-Gökçeada hattında karşılıklı olarak saat 19.00 ve 21.00 seferleri yapılacak.

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