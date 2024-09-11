Çanakkale’de gençlerin kapalı otobüs durağına zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: DHA
Çanakkale’de gençlerin kapalı otobüs durağına zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, bir grup gencin belediyeye ait kapalı otobüs durağının duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Çan Belediyesi, duraktaki güvenlik kameralarından elde edilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, gençlerin çeşitli zamanlarda durağa zarar verdiği görülüyor.

Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Belediye malına zarar vermenin cezası, Türk Ceza Kanunu’nun 152. maddesi kapsamında değerlendirilir.

Bu suçun nitelikli hallerinde, zarar verenler 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir” ifadelerine yer verdi.

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