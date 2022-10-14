14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çanakkale’de sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslara suçüstü

Çanakkale’de sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslara suçüstü

Çanakkale'de Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:16
Takip Et

Çanakkale’de izinsiz kazıya 2 gözaltı

Çanakkale’de sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslara suçüstü
+
Aa
-

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde jandarma ekipleri birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişiyi yakaladı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Ezine ilçesinde operasyon düzenledi. Birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına aldı.

İzinsiz kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
1
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
2
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
6
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿Cezası yüzde 121 artacak: Ehliyeti olanlar dikkat
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
7
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿Kayseri'de cemevi önünde bomba alarmı
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿11 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye polis baskını
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu yarın açılacak! 40 dakikalık mesafe 15 dakikaya inecek
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.