Çanakkale’de TIR ile motosiklet çarpıştı. 2 ölü

Çanakkale'nin Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Tahir K.'nin kullandığı 43 EV 093 plakalı TIR, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosiklet sürücüsü Hasan Eker ve yolcu Hasan Emir Tabaklıoğlu’nun olay yarinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Hasan Eker ve Hasan Emir Tabaklıoğlu’nun cansız bedeni Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, TIR sürücüsü Tahik K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.