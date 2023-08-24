Çanakkale’deki yangından geriye kalan acı tablo. Hayalet köye dönüştü

Çanakkale’de 46 saat önce başlayan yangına müdahaleler sürüyor. Günün aydınlanmasıyla beraber yangından geriye kalanlar acı tablo önüne serildi.

KAYNAK: İHA
Çanakkale’deki yangından geriye kalan acı tablo. Hayalet köye dönüştü

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

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Yangın 46. saatine girerken, yangından en fazla etkilenen köylerden Yağcılar’da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi.

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Yağcılar köyünde 4 ev yanarken birçok ağıl ve ahır da kullanılmaz hale geldi. Yangında bazı işyerleri ve tarım aletleri ile bir traktörde yanarak kullanılmaz hale geldi.

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Yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini siyah bir renk aldı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

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Yağcılar köyünde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

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Yanan köy terk edilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.

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