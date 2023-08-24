Çanakkale’deki yangından geriye kalan acı tablo. Hayalet köye dönüştü

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayan orman yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Yangın 46. saatine girerken, yangından en fazla etkilenen köylerden Yağcılar’da acı tablo günün ilk ışıkları ile gözler önüne serildi.

Yağcılar köyünde 4 ev yanarken birçok ağıl ve ahır da kullanılmaz hale geldi. Yangında bazı işyerleri ve tarım aletleri ile bir traktörde yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle tahliye edilen köyde yeşilin yerini siyah bir renk aldı. Yangın bölgesindeki köylerde 85 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yağcılar köyünde yangın söndürme çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacak.

Yanan köy terk edilmiş halde adeta hayalet köye dönüşürken, yangının izlerinin sürdüğü hala dumanların tüttüğü gözlendi.