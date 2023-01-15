﻿Çanakkale’de deprem

AFAD’tan yapılan açıklamada Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 10:28 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.55 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
AFAD’tan yapılan açıklamada Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 10:28 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.55 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
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