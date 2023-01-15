15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çanakkale’de deprem

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 11:47
Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’de deprem
+
Aa
-

AFAD’tan yapılan açıklamada Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 10:28 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.55 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
7
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Taktak: Fotoğrafa bağlı kalarak resim yapılmaz
﻿Taktak: Fotoğrafa bağlı kalarak resim yapılmaz
﻿Taktak: Fotoğrafa bağlı kalarak resim yapılmaz
﻿Çocuk mezarlarından çıktı: Hepsi 2 bin 500 yıllık...
﻿Çocuk mezarlarından çıktı: Hepsi 2 bin 500 yıllık...
﻿Çocuk mezarlarından çıktı: Hepsi 2 bin 500 yıllık...
﻿Çanakkale’de deprem
﻿Çanakkale’de deprem
﻿Çanakkale’de deprem
﻿Ölümle tehdit edip evi bastı! Polise silah çekince...
﻿Ölümle tehdit edip evi bastı! Polise silah çekince...
﻿Ölümle tehdit edip evi bastı! Polise silah çekince...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.