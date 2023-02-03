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Çanakkale'de kar yağışı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:09
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Çanakkale'ye yılın ilk karı düştü

Çanakkale'de kar yağışı
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale'nin Lapseki ilçesine yılın ilk kar yağışı düştü.

Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. Dumanlı, Kırcalar, Beyçayır, Kızıldam, Karamusalar köylerinin bulunduğu dağlık bölgelerde kar yağışı yaşandı. Kar, yüksek kesimlerde güzel görüntüler oluşturdu.

Çanakkale İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri önlem için köy yollarında geziyor.

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