Çanakkale'ye yürüyen '57'nci Alay' korteji, Keşan'da

(DHA) - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle 18 Mart Cumartesi günü düzenlenecek törene katılmak üzere 57'nci Alay Şehitliği'ne yürüyen gaziler, öğrenciler ve STK temsilcilerinden oluşan 57 kişi, 235 kilometrelik yürüyüş için Tekirdağ Valiliği önünden önceki gün yola çıktı. Kortej ellerinde Türk bayraklı flamaları ve sloganlar yazılı pankartlarıyla yürüyerek akşam saatlerinde ulaştıkları Keşan'da karşılandı. Burada 57'nci Alay'a, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi mevkisinde 27'nci Alay ve 15’inci Hava Bölüğü’nü temsil eden yürüyüşçüler katıldı. 57'nci Alay'ın Keşan'a gelişi nedeniyle Alparslan Türkeş Meydanı'nda tören düzenlendi.



Törende konuşan 57’nci Alay Genel Koordinatörü Hikmet Yılmaz, Tekirdağ’dan yola çıktıklarını ve 11 ilçede 57’nci Alay temsilcilerinin olduğunu belirterek, "11 ilçemizde bizim hep yanımızda durdular. Söylediklerimize hiç sitem etmeden ‘evet biz de sizin yanınızdayız, ne gerekiyorsa bizde katkı sunacağız’ dediler. Keşan hep bizi bağrına bastı. Hiçbir ayrımcılık yapmadan dünü bugüne taşıttılar bizlere. İlk yıllarda uğrak yerimizdi. Kucak açtı, kucaklaştık Keşan’ımızla. Bizim yorgun geldiğimiz, yorgunluğumuzu bıraktığımız yer Keşan. Keşan her şeyde gönüllüğünü kattı bize” dedi.



Açıklamaların ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı söylendi. Grubun, geceyi Keşan'da geçirdikten sonra yarın saat 09.00'da Çanakkale'ye yola çıkacağı bildirildi.