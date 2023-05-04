Canan Hoca en güçlü meyveyi açıkladı

Uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir konferansta en sağlıklı meyvenin zeytin olduğunu açıkladı. Karatay, meyve sularının ise büyük tehlike saçtığını belirterek, "Turp yerseniz, turp gibi olursunuz. Beyaz peynir yanına 30-40 zeytin koyun, bütün gün düz duvara tırmanırsınız" diye uyardı.

"KISIR BIRAKIR"

Zeytin konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Karatay şu bilgileri verdi:

“Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız. Bir de üstüne çamaşır suları, bulaşık suları, yüzey temizleyiciler... Yok böyle bir şey, hepsinin içinde zehir var. Evler temiz olmayacak, kirli yaşayacağız temiz yiyeceğiz.”