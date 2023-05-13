Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarılar. Domatesi sakın böyle tüketmeyin

Editör: Gülsüm Acıyan

Prof. Dr. Canan Karatay, şeker hastalarının domates tüketimine değinirken dikkat etmeleri gereken noktaları vurguladı.

Canan Karatay, herkesin sofrasında bulunan domatesin yüksek şeker içerdiğini duyururken domates tüketiminde uyarıların sıraladı.

Karatay, domates hakkında gerçekleri duyururken aslında meyve olduğunu vurguladı.

Karatay, domatesin içerdiği doğal şekerin, şeker hastalarının kan şekerini olumsuz etkileyebileceğinin altını çizdi.

Domates tüketilebildiğinde karın boşluğunda sindirim için salınan asitte birçok sindirim problemine neden oluşturduğu bildirildi.

FAZLA DOMATES YEMENİN AZ BİLİNEN 8 ZARARI

-Reflüye davet çıkarır

-Eklem ağrılarını tetikler

-Böbrek fonksiyonlarını yavaşlatır

-Cilt lekelerine neden olur

-Bağırsak sağlığını bozar

-Mesaneyi yorar

-Alerjiye sebep olur

-Erkeklerde prostat hastalığı oluşturur