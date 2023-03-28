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Canan Kaftancıoğlu: Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabında; “Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek” açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 21:35
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Canan Kaftancıoğlu: Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek

Canan Kaftancıoğlu: Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabında; Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili açıklama yaptı. Kaftancıoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“İddialı söz söylemeyi sevmem ancak iddialı işler yapmaktan da çekinmem. Bu bakışla, iddiadan ziyade gerçekçi bir tespit yapmak isterim. Seçim 1. turda bitebilir ve göreceksiniz bitecek. İktidardaki kötülük ne yaparsa yapsın bu sonucu değiştiremez, değiştiremeyecek. Çünkü halkın çoğunluğu bunu istiyor ve kim ne söylerse söylesin sonuç değişmeyecek. İnanıyoruz, sadece çalışalım yeter. Kesin bilgi yayabilirsiniz.”

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