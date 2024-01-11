Candan Yüceer, Türk siyasetine önemli katkılarda bulunan bir isim olarak bilinmektedir. Peki, Candan Yüceer kimdir? Candan Yüceer kaç yaşında nereli?

CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer, 1973 yılında dünyaya gelmiş ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Tıp alanındaki eğitimi sonrasında Ankara, Samsun ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yapmıştır.

Siyasi kariyerine CHP çatısı altında başlayan Candan Yüceer, uzun yıllar boyunca aktif olarak siyasette yer almıştır.

Candan Yüceer Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Tekirdağ'ı 24, 25, 26 ve 27. Dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil eden Candan Yüceer, bu süre zarfında CHP Parti Meclisi üyeliği de yapmıştır. Ayrıca, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevleri sırasında, Türkiye genelindeki cezaevlerini ziyaret ederek çocuk ceza infaz kurumları ve kadın cezaevlerinde incelemelerde bulunmuştur.

Candan Yüceer, aynı zamanda Türkiye genelinde madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin projelerde aktif olarak yer almış, AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmuştur. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği gibi önemli görevleri de üstlenmiştir.

Siyasi kariyerindeki tecrübesi, sosyal sorumluluk projelerine olan katkıları ve aktif siyasetteki liderliğiyle Candan Yüceer, CHP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak önemli bir isim olarak dikkat çekmektedir.