Çankaya’da bahçıvanlık eğitimleri başladı

ANKA'da yer alan habere göre, Çankaya Belediyesi'nin, vatandaşların kendi bahçesinin mimarı olmaları için hayata geçirdiği bahçıvanlık eğitimlerinde ilk ders zili çaldı. Şimdiye dek 3 bin 255 Başkentlinin katılarak sertifika aldığı eğitimlerin bu yıl 11’inci dönemi düzenleniyor.

Küçük bahçelerin yapılanmasında temel unsurlardan başlayarak dış ve iç mekan bitkileri, budama, aşılama, meyve ağaçları, çim alan bakımı, yağmur suyu hasadı, temel sebzecilik ve arıcılık konularının anlatıldığı eğitimler, 28 Nisan’da sona erecek. Teorik eğitimlerin yanı sıra katılımcılara uygulamalı eğitim de verilecek.

Bu yıl kuraklık da göz önünde bulundurularak çim alanlara alternatif az su isteyen bitkiler ve geçen yıl da olduğu gibi yağmur suyundan yararlanma konularının da dahil edildiği eğitimlere 300 öğrenci katılıyor.