Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Bu yıl 14.'sü düzenlenen tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü katılımcıların büyük coşkusuyla gerçekleştirildi.

Çankırı 14. tarihi İstiklal Yolu yürüyüşü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Kurtuluş Savaşı'nda silah ve mühimmatların Kastamonu’nun İnebolu ilçesinden alınarak, cepheye ulaştırıldığı yolun Çankırı sınırları içerisindeki kısmında her yıl gerçekleştirilen İstiklal Yolu yürüyüşünün 14.'sü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Milli Mücadelenin kazanılması için her türlü fedakarlığı yapan Türk milletini yad etmek amacıyla her yıl düzenlenen Tarihi İstiklal Yolu Yürüyüşü’ne Vali Sayın Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, İlteriş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, İlçe Belediye Başkanları, daire amirleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstiklal Yolu-2 Kapısı’ndan (Üçoluk Jandarma Karakolu Mevkii) başlayarak İstiklal Yolu’nun önemli duraklarından biri olan Kıyısın köyünde sona eren yürüyüşün ardından yoğun katılımla anma töreni gerçekleştirildi.

İlteriş Vakfı'nın katkılarıyla Mustafa Can önderliğinde Atlı Süvari Ekibi İstiklal Yolu yürüyüşünde önderliği üstlendi. Kağnılar ile İstiklal Yürüyüşünde atalarımızın savaş zamanlarında nedenli zorluklar yaşadığı ve bu zorluklar karşısında büyük bir zafer kazandıklarını tekrardan görmek ve yaşamak büyük bir onur ve gurur yaşattı. Sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törende protokol konuşmaları yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince Mehter gösterisi halkın büyük ilgisi ve coşkusuyla kutlanmasının ardından Çelik Kanatlar Helikopter Gösterisi yürüyüş boyunca halka eşlik etti.

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