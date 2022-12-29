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Çankırı Eldivan SYDV geçici işçi alacak

Çankırı Eldivan SYDV, Temizlik Personeli, olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:33
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Çankırı Eldivan SYDV geçici 1 işçi alacak

Çankırı Eldivan SYDV geçici işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Çankırı Eldivan SYDV, bünyesinde temizlik personeli, olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3-Adaylarda 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak(Adli sicil belgesi)
5-31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik, görevini kötüye kullanma hileli iflas ihaleye fesat karıştırmak,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
7-Görevin özelliğine göre eğitim,yaş,tecrübe gibi özel şartları taşımak
8-Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve engeli bulunmadığını gösterir Aile Hekimi Raporu
9- Başvuruda bulanan adayların Erkek aday olması,
10-Oğrenci olmamak (açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
11-Son altı ay içerisinde İŞKUR ve benzeri kurumlarda herhangi bir işte çalışmamış olması.
12- Müracaatta bulunacak adayların hane geliri ve kişi başına düşen gelirinin net asgari ücretin 1/3 a katını aşmaması ve 3294 sayılı kanun kapsamında olması,
13- En az Orta öğretim mezunu olmak.
14-14. İlan tarihinden itibaren son 6 ay içerisinde (adres tescil tarihi 19.06.2022 tarihi ve öncesinde) Eldivan'da ikamet ediyor olmak.
15- İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
16-Müracaat eden adayların Emekli ve malul aylığı almıyor olması,
17- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

 

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