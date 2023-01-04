Çankırı Ilgaz SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Çankırı Ilgaz Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik personeli olmak üzere geçici 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türk Vatandaşı olmak

2.En az ilkokul mezunu olmak

3.Yaşlı bakım ve ya Engelli Bakım sertifikasına sahip olmak (Lisans Eğitimi almış adaylar için transkript ile belgelemek) (Zorunlu olmayıp tercihen değerlendirilecektir.)

4.Ilgaz ilçesinde ikamet etmek, 18 yaşını bitirmiş 45 yaş altı olmak

5.İşin niteliği nedeni ile 2 kişi kadın olmak

6.Adli sicil kaydı bulunmamak

7. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığının 12.07.2021 tarih ve E-65530954-171.99-587820 sayılı Belirli Süreli Personel Hk. Konulu yazı gereği, Fon Kurulunun 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları Nitelikleri Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların Personel Istihdamını düzenleyen 8. maddesinin 6. Fıkrasında; Vakıflarda yoğun veri girişi ve kontrolü, bilgi toplama, yardım dağıtımı ve benzeri belirli işlerde 9 ayı geçmemek şartıyla gerekçeli mütevelli heyet kararı ve sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğu kontrolü ile kullanılarak geçici personel (EK-(III/B sözleşme örneği çalıştırılabilir. Kişiler İş sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden 2yıl geçtikten sonra tekrar çalıştırılabilirler, maddesi şartlarını taşımak.

8. En az B sınıfı ehliyeti olması ve aktif araç kullanıyor olması tercihen değerlendirilecektir.

9. Proje Kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olmalı.

10. Eşi çalışmayan veya mevsimlik çalışan ya da geliri yeterli olmayanlar tercihen değerlendirilecektir.

11. Alım Yapılacak temizlik personelleri: Ilgaz ilçe merkezinde köylerinde yaşayan yaşlılarımızın ev temizlikleri, ütü yapımı, bulaşık yıkama. yemek yapımı, genel anlamda ev düzenlemesi işleri ile bu kapsamda verilecek diğer işleri yapacaklardır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş.

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

3. Nüfus cüzdanı sureti,

4.2 adet vesikalık fotoğraf,

5. Varsa iş deneyim belgeleri,

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair Sağlık Raporu, (Sınavı kazanan adaylardan smay sonrası istenecektir)

7.Sabıka kaydı

8.Ehliyet

9.Engelli Bakım, Yaşlı Bakım sertifikasına sahip olmak

10.Evrak teslimi şahsen yapılacak olup Kargo, Posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.