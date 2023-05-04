Çankırı'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Çankırı'da komşusu ile eski eşinin çalıştığı iş yerinin ortağını silahla öldüren, aynı silahla da intihar girişiminde bulunan Hanifi Y. tutuklandı.

Çankırı'da 2 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Evinden çıkarken apartman komşusu Talip Poyraz'ı daha sonra da eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikası ortaklarından Orhan Kuşçu'yu öldürmesinin ardından gözaltına alınan Hanifi Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Psikolojik sorunları bulunan Hanifi Y, dün Buğdaypazarı Mahallesi Gül Sokak'ta evinden çıkarken apartmanda komşusu Talip Poyraz'ı, daha sonra evinden yaklaşık 500 metre uzaklıkta Ceyda Sokak'ta bulunan eski eşinin çalıştığı ekmek fabrikasının ortaklarından Orhan Kuşçu'yu öldürmüştü.

Olay yerinden kaçarken aynı silahla intihar girişiminde bulunarak yaralanan Hanifi Y, polislerce gözaltına alınmıştı. (AA)

Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Ünlü yıldız yanlış estetik ameliyat yüzünden depresyona girdi Magazin
Ünlü yıldız yanlış estetik ameliyat yüzünden depresyona girdi
New York borsası düşüşle açıldı Ekonomi
New York borsası düşüşle açıldı
TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede Ekonomi
TCMB'nin net uluslararası rezervleri en düşük seviyede
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı Dünya
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıktı
Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu Magazin
Tuba Büyüküstün 17 yıllık dostunu kaybetti. Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu
Adana’da bir araçta 38 tarihi eser ele geçirildi Güncel
Adana’da bir araçta 38 tarihi eser ele geçirildi
“Maratonİzmir” için geri sayım sürüyor Spor
“Maratonİzmir” için geri sayım sürüyor