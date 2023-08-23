Çankırı'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi

Çankırı’nın Bayramören ilçesine bağlı bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Çankırı'da çıkan yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılamaz hale geldi

Olay, Bayramören'in Karataş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen sebeple çıkan yangın evlere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, yangında 3 ev ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Kaymakam Fatmagül Dalmış, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu da köye gelerek çalışmaları inceleyerek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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