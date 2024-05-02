Milli takım Kazakistan'ı 5-0 yendi

Kaynak: AA
Milli takım Kazakistan'ı 5-0 yendi
UEFA Gelişim Turnuvası'na katılan 16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Kazakistan engelini 5-0'la geçti.

16 Yaş Altı Kız Futbol Takımı, Belarus'ta düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Kazakistan'ı 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus Futbol Federasyonu Teknik Merkezi'nde oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 15. dakikada Dilarasu Pılıç, 19. dakikada Aissana Zeken kendi kalesine, 75 ve 85. dakikalarda Beyza Tekgündüz ile 88. dakikada Feyza İrtürk kaydetti.

Milli takım, turnuvada 4 Mayıs Cumartesi günü Belarus, 7 Mayıs Salı günü de Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

STAT: Belarus Futbol Federasyonu Teknik Merkezi

HAKEMLER: Sheuchyk Dzmitry, Shunkin Andrei, Kavalski Ivan, Sakalovich Valiantsina (Belarus)

KAZAKİSTAN: Zarina Khaitmetova (Dk. 67 Karolina Guk), Nikol Volzhenina (Dk. 46 Radima Nurgalişyeva), Ramina Omarova, Aizada Adilbek (Dk. 64 Rozanna Talipova), Ayaulym Talgat (Dk. 64 Tamila Baktiyarova), Danagul Akhmetzhan, Aminat Bigozhina (Dk. 64 Svetlana Kuziyeva), Xenia Sander, Aissana Zeken (Dk. 46 Darya Kompaniyets), Aru Ermagambetova, Assel Zholbolat

TÜRKİYE: Esra Yarim (Dk. 46 Melis Güneş), Mevlüde Melek Okuyan (Dk. 46 Elif Tire), Burcu Özsoy, İsra Gümüştekin, Yaren Beyazgül (Dk. 34 Elif Berra Cambaz), Mervenur Taşucu (Dk. 77 Feyza İrtürk), Zeynep Türker, Selin Mehmedov, Elif Ceren Mutlu (Dk. 67 Sibel Köksal), Sıla Çiğdem (Dk. 34 Beyza Tekgündüz), Dilarasu Pılıç (Dk. 46 Büşra Coşar)

GOLLER: Dilarasu Pılıç (Dk.15), Aissana Zeken (Dk. 19 kk.), Beyza Tekgündüz (Dk. 75 ve 85), Feyza İrtürk (Dk. 88)

SARI KARTLAR: Ayaulym Talgat (Kazakistan)

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