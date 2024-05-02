Vegan mangal partisi sosyal medyada gündem oldu

Son zamanlarda beslenme alışkanlıklarındaki değişimlerle birlikte vegan yaşam tarzı da giderek daha fazla popülerlik kazanıyor. Bu yeni trendlerden biri olan vegan beslenme, sosyal medyada da geniş yankı uyandırıyor. Son olarak, bir grup arkadaşın düzenlediği vegan mangal partisi, sosyal medyada kısa sürede trend oldu.

Mangal keyfi, genellikle et ve et ürünleriyle özdeşleşse de, bu kez vegan arkadaş grubu farklı bir yaklaşım sergiledi. Mangalda pişirilen sosis ve etin, bitkisel kaynaklı olduğunu belirten grup, vegan hellim peyniri gibi alternatifleri de deneyerek lezzetli bir ziyafet yaşadılar. Sosyal medyada bu farklı yaklaşım büyük ilgi gördü. Birçok kişi, vegan beslenmenin sınırlı olduğu düşüncesini bu partideki çeşitlilikle kırdı.