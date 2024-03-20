Çankırı'da İYİ Parti'den 'Topraksız Tarım' vaadi

Kaynak: Haber Merkezi
Çankırı'da İYİ Parti'den 'Topraksız Tarım' vaadi
İYİ Parti'nin Çankırı Belediye Başkanı Adayı Mehmet Ali Karamemiş, "Topraksız Tarım" vaadinde bulundu.

Satılmış Irmak - Kırşehir / Yeniçağ

"Topraksız Tarım" uygulamasını Çankırı'da hayata geçireceğini söyleyen İYİ Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Karamemiş "Topraksız tarım ile 100 metrekarelik kapalı alanda su ve ışınla, ata tohumu ile tamamen organik olarak herhangi bir kimyasal kullanmadan yapılan üretim, 2,5 hektar toprak arazide yapılacak üretim ile elde edilecek ürün ile hemen hemen aynı seviyede. Topraksız tarım ile yılın her mevsimi 12 ay boyunca ürün elde edilebiliyor. Birçok ülkede uygulama örneklerini gördüm çok verimli ve tamamen organik. Hatta Amerika'da yüksek katlı bir binada uygulamışlar aracınızla binaya giriyorsunuz, istediğiniz tüm tarımsal ürünleri taze dalından alıyorsunuz, çıkışta ödemesini yapıyorsunuz. Biz Ankara'nın yanındayız 6 milyonluk şehir bizden bir şeyler bekliyor, üretim bekliyor. Ürettiğimiz takdirde pazarımız hazır, bu yalnızca tarımda değil. Çankırı'da birçok alanda üretime odaklı çalışmalar yapacağız." ifadelerinde bulundu.

"Bu uygulamayı Çankırı'da hayata geçirdiğimizde Çankırı ekonomik olarak büyük bir atağa geçerek Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer alacak ve tarım alanında önemli bir yere sahip Antalya ve Adana'nın tahtını sallayacak." şeklinde konuştu.

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