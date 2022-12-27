27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Çankırı’da narkotik polisinden eş zamanlı denetim   

Çankırı’da narkotik polisinden eş zamanlı denetim   

Çankırı’da polis ekipleri tarafından şehrin 15 ayrı noktasında yapılan denetimlerde 2 kişi yakalandı, 18 kişiye işlem yapıldı.   

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 20:26
Takip Et

Çankırı’da narkotik polisinden eş zamanlı denetim   

Çankırı’da narkotik polisinden eş zamanlı denetim   
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını engellemek için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il merkezindeki 15 ayrı noktada eş zamanlı denetim yapıldı. 116 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde bin 143 şahsın üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı, 553 araç kontrol edildi. 

Denetimlerde 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet balta, 1 adet çivili sopa, 28 adet sentetik ecza hapı, 0,84 gram kannabinoid, bin 800 dal dolu makaron, 2 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan kontrollerde 2 şahıs ve 1 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ele geçirildi. 18 şahıs hakkında ise toplam 70 bin 69 TL para cezası uygulandı. 4 araç ise trafikten men edildi. (İHA)
                      

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
1
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿Hadi gel de şimdi yılbaşı kutla
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
2
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
3
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿AYM Erdoğan'a verilen yetkiyi iptal etti
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
4
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Kassandra 2023'te olacakları kan ter içinde açıkladı. Zenginlerin astroloğu gece yarısı açıklama yaptı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
5
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿Son anket sonuçları her şeyi değiştirdi. Seçim oyunu resmen yeniden başladı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
6
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
7
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
﻿Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü
﻿Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü
﻿Antalya'da yılın ne yüksek yağış değeri Finike'de ölçüldü
﻿Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
﻿Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
﻿Fethiye'de 54 göçmen yakalandı
﻿Fethiye'de 54 göçmen yakalandı
﻿Fethiye'de 54 göçmen yakalandı
﻿İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması
﻿İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması
﻿İçişleri'nden 'müfettiş' açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.