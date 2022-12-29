Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı 

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphe üzerine bir şahsın bulunduğu araç durduruldu. Şahsın aracında ve evinde yapılan aramalarda 61 adet ecstasy hap, 20.40 gram esrar, 10 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. (İHA)