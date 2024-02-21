Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 54 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 54 şahıs yakalandı
Çankırı’da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 54 kişi yakalandı.

Elde edilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, farklı suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alınırken, 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1.17 gram narkotik madde, 3,2 gram metamfetamin, 2 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 35 aracı trafikten men ederken, 434 araç sürücüsüne 952 bin 314 TL para cezası verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 4 aracı trafikten men ederken, 22 araç sürücüsüne 43 bin 21 TL ceza kesti.

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