Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 54 şahıs yakalandı

Elde edilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, farklı suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alınırken, 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1.17 gram narkotik madde, 3,2 gram metamfetamin, 2 adet tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 35 aracı trafikten men ederken, 434 araç sürücüsüne 952 bin 314 TL para cezası verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 4 aracı trafikten men ederken, 22 araç sürücüsüne 43 bin 21 TL ceza kesti.