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Dursun Özbek Fenerbahçe'ye canlı yayında yanıt veriyor

Galatasaray Kulübü, Süper Lig'deki tartışılan hakem kararlarının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:05
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CANLI | Dursun Özbek açıklıyor

Dursun Özbek Fenerbahçe'ye canlı yayında yanıt veriyor
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İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

Son günlerdeki gelişmeler yüzünden bu basın toplantısını yapma kararı aldık. Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, yorumlar, bütün bir sezona ışık tutmaktadır. MHK Başkanı Lale Orta, hakem yorumcularına baskı yapmıştır.
"OLAYI KONYA'DA ÖĞRENDİM"
TFF'den kimse yorum yapmamış ve sessiz kalmışlardır. Demek Sayın Lale Orta'nın yanı sıra TFF de aynı fikirdedir. Sayın Lale Orta, onların sözcülüğüne soyunmuştur. Büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Olayı Konya'da öğrendim, bunun inanılmaz bir şey olduğumu ve gerçek olmadığını düşündük. MHK'nın görev ve yetkileri bellidir. Görevleri arasında yayıncı kuruluşa veya herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur.

"MHK BAŞKANI İSTEDİĞİ GİBİ..."

Ayrıca Yönetim Kurulu kararı olmadan, VAR videosu dışarıya çıkarılmıştır. Demek ki gösterilmeyen veya gösterilmesi gereken görüntüler var. MHK Başkanı istediği gibi karar veriyor, istediği görüntüleri ekrana getiriyor.

"HEM SAVCI, HEM HAKİM..."
Bir kişi hem savcı, hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcı, hem de hakim olma rolüne soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık. Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda!
"EYT'DEN İSTİFA ETTİ' DENİLDİ"
Deliller herkese açık olmalı, herkes hakkını arama mecburiyetindedir. Biz hatalarımızı kabul etmek yerine, durumu normalleştirmeye çalışarak, daha büyük hataların yolunu açar, kuralsızlığı tanımışız oluruz. Adaletten vazgeçerseniz, tarafsızlığınıza kaybedersiniz. MHK en tarafsız olması gereken kurumlardan biridir. Bu kurumun başkanı arka kapıdan bulduğu çözümlerle, gizli telefon konuşmalarıyla değil, adaletiyle hepimize örnek olması gerekir. Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği TV programıyla ilgili bir görevli arkadaşımız istifa etti. Sayın Lale Orta ise EYT'den istifa ettiğini söyledi.
"BİRİLERİNİN AKLIYLA ALAY ETMEYİN"
İstifa kararı, o programla aynı ana gelmiş! Birilerinin aklıyla alay etmeye kalkmayın. Lale Orta'ya inanıyorduk ama durum tam tersini gösteriyor. Kimse bunun acemice bir hata olduğunu söyleyemez! TFF neden hala sessizliğini kuruyor. Tüm ülkenin hem fikir olduğu yanlışlıkla ilgili TFF neden susuyor? Neden ve kimden çekiniyorsunuz?

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