İstanbul Boğazı'ndaki gün batımı görenleri büyüledi

İstanbul'un eşsiz güzelliklerinden biri olan Boğaz, gün batımıyla adeta bir masalın içine sürüklüyor. Vapurda seyahat eden bir vatandaşın kaydettiği video, bu büyüleyici manzarayı sosyal medya platformlarında paylaşarak binlerce kişinin ilgisini çekti.

Video, mavi ve kızıl renklerin muhteşem bir uyum içinde olduğu, adeta bir tabloyu andıran gün batımı manzarasını gözler önüne seriyor. İstanbul'un tarihi dokusunu, Boğaz'ın büyüleyici atmosferiyle bir araya getiren bu görüntüler, izleyenleri adeta büyüleyerek nefes kesiyor.

