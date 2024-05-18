Müezzinden aldığı araç birleştirme çıktı. 'Alırken içinde tespih namazlık falan vardı. Kandırmaz dedim'

Bir vatandaş, "müezzinden" aldığı aracı götürdüğü ekspertizde, kendisine birleştirme araç satıldığını öğrendi.

Bir vatandaş, mahallesindeki camiinin müezzininden bir araç satın aldı.

Satın aldığı aracı ekspertize götüren vatandaş, burada hayatının şokunu yaşadı. Araçta gerçekleştirilen kontrollerde arabanın önünün başka arkasının başta olduğu öğrenildi. Ekspertiz, arabanın ekleme olduğunu belirterek vatandaştan aracı iade etmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaş ise olayın şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra aracı camiinin müezzininden aldığını, aracı alırken içerisinde seccade ve tespihin olduğunu bu nedenle müezzine güvendiğini ifade etti.

“ARABANIN ÖNÜ BAŞKA ARKASI BAŞKA”

Ekspertiz vatandaşa, “Bu aracı size satan kişi size 1 araba yerine 2 araba vermiş. Arabanın önü başka arkası başka. Araba ekleme” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ise satın aldığı aracın ekleme olduğuna inanmak istemedi. Aracı müezzinden aldığını yineleyen vatandaş parayı müezzine çoktan verdiğini söyledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla ekspertiz tarafından kayda alındı.

“BU DEVİRDE HACIYA HOCAYA GÜVENİLMEZ”

Sosyal medyada paylaşılan video gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, camii müezzinini hedef alarak “Bu devirde hacıya hocaya güvenilmez” derken, bazı kesimse iyimser bir düşünceyle müezzinin de durumu bilmiyor olabileceğini ifade etti.

İşte videonun altına gelen bazı yorumlar,