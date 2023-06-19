Canlı yayın yaparken şarampole devrildi; 1 ölü

Sürücüsünün henüz belirlenemediği otomobilde canlı yayın yapan gençler, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak şarampole devrildi. 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Canlı yayın yaparken şarampole devrildi; 1 ölü

Kütahya-Tavşanlı karayolunun 12. kilometresinde kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere çarptı, çarpmanın etkisi ile takla atan araç şarampole devrildi. Kaza sırasında otomobilde bulunan 2 gencin sosyal medyada canlı yayın yaptıkları ortaya çıktı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ilk yardım ve incelemelerde bulundu. Ekipler 23 yaşında olan İdris Demir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan 24 yaşındaki Mustafa Pınar ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA

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