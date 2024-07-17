Canlı yayında tasarruf gerilimi. Senin gibileri kapıya koyacağım deyince ortalık karıştı

Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu Olaylar ve Görüşler programında ortalık bir anda karıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile Haber7.com yazarı Ferhat Murat arasında tartışma çıktı. Emre, AKP’nin kamuda tasarruf paketini eleştirdi.

Ferhat Murat "İsraftan ne kadar kaynak elde edeceksiniz? Somut bir rakam koyabilir misiniz ortaya? Ben sadece bu israftan kaç lira tasarruf edeceğinizi merak ediyorum" dedi.

Bu sözlere sinirlenen Emre "Senin gibi danışmanlık yapmayıp devletten maaş alan insanları kapının önüne koyarak yapacağım" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA BİR ANDA ALEVLENDİ

Murat "Ben bu devletten maaş almıyorum Yunus Emre Bey. Yalan konuşuyorsunuz. Bakın açık açık yalan konuşuyorsunuz" derken Yunus Emre ise "Sen belediyeden danışman maaşı aldın mı almadın mı?" diye sordu.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ"

Murat ise "Ben geçmişte, geçtiğimiz yıllarda basın danışmanlığı yaptım. Basın danışmanlığı yaptığım için memur maaşı almadım. Danışmanlık maaşı aldım. Ama siz bana bugün devletten memur maaşı alıyor diyorsanız yalan söylüyorsunuz. Ben aktif gazeteciliğe dönmeden önce aldım." şeklinde konuştu.

Emre'nin sözlerine sinirlenen Murat "Yalanlarınızı yüzünüze vurduğumda başka yalanlarla gelmeyin" şeklinde cevap verdi.