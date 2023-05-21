Canon akıllı telefon üretecek

Çinli kamera üreticisi Canon akıllı telefon pazarına gireceğini açıkladı. İşbirliği yapacağı firmaları seçen Canon'un ilk modelini bu yıl içerisinde çıkaracağı belirtildi.

Canon akıllı telefon üretecek

Akıllı telefon pazarı her geçen gün bünyesine kattığı yeni markalarla gelişmeye ve özelliklerini artırmaya devam ediyor.

Arık sosyal medya kullanımının artması ile birlikte kamera özellikleri telefonda büyük önem arzetmeye başladı. Bu sebeple de Leica, Zeiss ve Hasselblad gibi kamera üreticileri akıllı telefon firmalarıyla birlikte yeni telefon kameralarını tanıtmaya başladı. Şimdi ise bu pazara Japonya merkezli bir şirket olan Canon’da dahil olacağını duyurdu.

Wcctfech’in haberine göre, Canon bu yıl içerisinde bir akıllı telefon markası ile iş birliği yapacak. Bu iş birliği kapsamında Canon, ilk modelini de yine bu yıl içerisinde çıkartacak. Canon’un birlikte çalışacağı firmalar arasında Xiaomi, Vivo, Oppo ve OnePlus olmayacak.

Çünkü bu firmalar Leica, Zeiss ve Hasselblad ile ortaklık kurdu. Tahminlere göre son zamanlarda kullanıcılar arasında popüler olan İngiltere merkezli Nothing markası Canon ile iş birliği kurabilir.

8323143537-5de79d2ef4-b.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu Güncel
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu Magazin
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor
Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası Siyaset
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat Sağlık
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’ Güncel
Sığınmacı istilası terörün kendisidir. ‘Göç artık masum değil’