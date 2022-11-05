Cansel Elçin mutfağa girip kayseri mantısı yaptı. Eşinin yorumu güldürdü

Fransa'da büyüyen ünlü oyuncu Cansel Elçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu mutfağa girerek Kayseri mantısı yaptı. Oyuncunun paylaşımına hayranlarından binlerce beğeni geldi.
Mutfaktaki hünerlerini sergileyen ünlü oyuncu paylaşımına "Al sana gizli yetenek! Kayseri mantısında iddialıyım" notunu düştü.
Elçin'in paylaşımına eşi Zeynep Tuğçe Bayat'tan "Fransız diye evlendim neler yapıyor" yorumu geldi.
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