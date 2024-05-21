Fenerbahçe Galatasaray'ı 5'e katladı

RECEP ÇINAR

60-70 gün sonra Paris’te yapılacak Yaz Spor Oyunlarında, yani Olimpiyatlarda, Fenerbahçe, 5 branşta 11 sporcu ile temsil edilecek…

Galatasaray 1 branşta 2 sporcu, Beşiktaş ise 1 branşta 1 sporcu ile Paris’te temsil edilecekler…

Süper Lig’in diğer temsilcileri, bunların içerisinde Konyaspor’da dahil olmak üzere, diğer 16 takımın olimpiyatlarda ismi anılmayacak…

Paris Olimpiyatları’nda sesi en fazla duyulacak olan kulüp ise büyük bir ihtimalle Fenerbahçe olacak…

Bünyesinde Olimpiyat şampiyonu, Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonlarını barındıran Fenerbahçe, bir bakıma Türkiye’nin yüzünü ağartan bir kulüp…

Futbola yaptıkları yatırımları, diğer branşlara da yapan Fenerbahçe kulübü, diğer süper lig kulüplerine de örnek oluyor…

Sporu sadece futboldan ibaret sayan diğer futbol kulüplerimizin, diğer spor branşlarına (bazılarını tenzih ederim) sırtlarını dönmeleri, o branşların değil, o kulüplerin ayıbıdır!

Sayılı günlerin kaldığı 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye 15 branşta 37 kadın, 35 erkek olmak üzere, toplamda 72 kota kazandı…

Kota müsabakaları Temmuz’un ilk haftasına kadar devam edecek…

Türkiye’nin 72 kotanın üstüne çıkma ihtimali var…

Türkiye, Paris Olimpiyatlarında muhtemelen 33 kulüple temsil edilecek…

PARİS 2024’E SPORCU VEREN KULÜPLERİMİZ

Fenerbahçe 11, ASKİ 8, İBB 7, ENKA 4, Eczacıbaşı 4, Vakıfbank 3, Şavkar Jimnastik Kulübü 2, İstanbul Gençlik ve Spor Kulübü 2, Galatasaray 2, Yurtdışı Spor Kulübü 2, Kocaeli Belediye Kağıtspor Kulübü 2, Jandarmagücü, Bilgin Atıcılık Spor Kulübü (Konya), Ottoman Spor Kulübü, Batman Petrol Spor Kulübü, Elazığ Belediye Spor kulübü, İzmir B.B.Spor Kulübü, Göztepe Spor kulübü, Ego spor kulübü, Yalova Çiftlik Köy Bel.Spor Kulübü, Balıkesir Belediyesi, Antalya Spor Kulübü, Canakkale Geliboluspor, T.H.Y Spor kulübü, Bursa B.B Spor kulübü, Urla Yelken Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü, Beşiktaş ve Kahraman Maraş Gençlik Spor Kulübü 1’er sporcu ile Paris’te temsil edilecekler…

Atletizm ve Bisiklette iki sporcunun ismi ve kulüpleri daha sonra belli olacak.

SPOR SADECE FUTBOL DEĞİL

Doğrudur…

Futbol, sadece ülkemizi değil, bütün dünyayı kasıp kavuruyor…

Ama, diğer branşlar da, en az futbol kadar takip ediliyor ve milyonlarca taraftarı var…

Ülkemizde bir zamanlar Halter, Naim Süleymanoğlu ve Halil … neredeyse futbolun bile önüne geçmişti…

Güreş öyle…

Boks kötü yönetilmesine rağmen, özellikle kadın boksörlerimiz Busenezlar sayesinde inanılmaz ilgi görüyor…

Federasyon Başkanı koltuğunda oturuyorsa, yatsın kalksın Busenazlara ve diğer şampiyon sporcularımıza dua etsin…

Zülfüyare dokunsa da gerçek bu…

Havadan sudan kim olursa yazar, önemli olan doğruları yazmak…

Tekrar konumuza dönelim o zaman…

Çok basit bir örnek veriyorum; Fenerbahçe futbol takımı Avrupa ve dünya şampiyonu ol(a)mamıştır, bundan sonra da olması zor…

Türk futbolunun bu haliyle bırakın, Avrupa’yı, Balkanlar da bile kürsü yapması kolay değil…

Özetlersem; Fenerbahçe futbolda olmasa da, diğer branşlarda bu ülkenin yüz akı kulüplerinden birisidir…

Darısı diğer kulüplere.