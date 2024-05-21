Bahçeli’den Reisi açıklaması: Türkiye’de de yaşanabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ile ilgili konuştu. Bahçeli, İran’da yaşananların Türkiye’de de yaşanabileceğini belirterek, “Türkiye’de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur” şeklinde konuştu.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:

"Hem Rusya’nın batı dünyası ile ilişkilerinde, hem de Türkiye’nin Ermenistan ve Azerbaycan arasında kilit role sahip olan Laçin koridorunun stratejik muhtevası, Türkiye-Rusya ve iran arasındaki ASTANA mekaniğinin bölgesel barış ve istikrara destek veren sonuçları, Ermenistan Başkanı Paşinyan’ın sözde soykırım iddialarını çürüten beyanları İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan İran konsolosluğuna saldırması ve 7 İran askerinin ölümü, ardından İran ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, Slovakya başbakanının uğradığı saldırılar, İran cumhurbaşkanı reisi ile Azerbaycan cumhurbaşkanı Aliyev’in 19 Mayıs’ta buluşmaları, hitamında yaşanan elim helikopter kazası kanaatimce birbirinden bağımsız gelişmeler değildir.

Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesi helikopterde bulunan herkesin hayatını kaybetmesine, küresel ve bölgesel tedirginliğin üst bir seviyeye tırmanmasına yol açmıştır. İran İslam Cumhurbaşkanı’na vefat eden diğer devlet adamlarına rahmetler niyaz ediyorum. Hakikaten kaza mıdır yoksa sabotaj mıdır bilemem ama stratejik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur.

İsrail’in iddia edilen kazadaki rolü, ABD’nin nerede durduğu mutlaka berraklaşmalı, son zamanlardaki gelişmelerin tesirinin diyalog ve iş birliği zemininin genişlemesinin kaza süsü verilerek kesintiye uğramasının amaçlanıp amaçlanmadığı belli olmalıdır. Bugün İran’ın başına gelen felaketin Allah korusun ama Türkiye’de de yaşanabileceğini düşünmek bir vehim değil, suyu uyutup kendisini ayık tutan mihrakların gerçek niyetlerini az çok yorumlamış olmamızın sonucudur. BM teşkilatı derhal inisiyatif üstlenmelidir."

“KUTLU HEDEFLERİN ZORLU ETAPLARI VARDIR”

Ekonomist dergisinde 9 Mayıs 2024'te yayımlanan bir makalede liberal uluslararası düzenin parçalandığı çöküşün ani ve geri dönülemez olabileceği ileri sürülmüştür. MHP bu tespiti çok önceden yapmış Türk kuşağı Türkiye’nin büyük stratejisi isimli çalışmasıyla fikri ve siyasi tefekkür marifetini açık ve seçik hayata geçirmiştir. Parçalanan haksızlıklara ve sefalet içindeki bir dünyaya ortam açan, liberal düzenin kıyıya vuran enkazı doğudan yükselen aydınlıkla kaldırılıp atılacaktır. Bu aydınlık Türk kuşağıdır, Türk birliğidir.

Başta ekonomi olmak üzere pek çok alanda uygulana oyun teorisinde oyunculardan biri kazanıyor diğeri tamamen kaybediyorsa bunun adı sıfır toplamlı bir oyundur. Burada asıl öncelik kazanmaktır. Dikkatli bir oyuncu muhtemel kayıplarını en aza çekecek bir strateji takip edecektir. Her oyuncunun oyunu kazanmak, imkân bulduğu zaman bu oyun artı toplamlıdır. Oyun teorisinde artı toplamlı oyunlar işbirliğine ve müzakereye dayanmaktadır. Bizim teklifimiz sıfır toplantı değil artı toplamlı oyundur. Yani herkesin kazanmasıdır. Böylelikle Türk-İslam medeniyeti yeni bir atılım ve hamleye sivrilecektir. Ancak kutlu hedeflerin zorlu etapları vardır. Çevremizde birbiriyle iç içe geçen olaylar vuku bulmaktadır. Türkiye’nin Filistin meselesinde gösterdiği samimiyet ve duyarlılık, Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretiyle somutlaşan ve iki ülke arasında siyasi ve ticari köprü olacak kalkınma yolu projesinin geniş imkan ve kazanımlarıdır.