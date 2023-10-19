Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu. Sıra dışı hırsızlık yöntemi

Polonya'nın başkenti Varşova'da sıra dışı bir hırsızlık olayı yaşandı. 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerini soyduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu. Sıra dışı hırsızlık yöntemi

Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.

Öne Çıkanlar
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi Yaşam
Milli yas ilan edilmesinin ardından bayraklar yarıya indirildi
İsrail Savaş Kabinesi'nden Biden’a mesaj: Kara harekatından kaçış yok Dünya
İsrail Savaş Kabinesi'nden Biden’a mesaj: Kara harekatından kaçış yok
İsrail Gazze'de bir okulu vurdu Dünya
İsrail Gazze'de bir okulu vurdu
Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine karşı 3 İHA saldırısı Dünya
Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine karşı 3 İHA saldırısı
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM, 3 siyasi partinin kapatılmasına karar verdi Siyaset
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM, 3 siyasi partinin kapatılmasına karar verdi
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı Yaşam
Kahramanmaraş’ta yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı