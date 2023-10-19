Cansız manken taklidiyle AVM'deki dükkanları soydu. Sıra dışı hırsızlık yöntemi

Polonya'nın başkenti Varşova'da alışveriş merkezinde "cansız manken" taklidiyle hırsızlık yapan kişi gözaltına alındı.

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, 22 yaşındaki şüphelinin cansız manken taklidi yaparak alışveriş merkezinde kaldığı, kapanış saatinden sonra kuyumcu başta olmak üzere birkaç iş yerine girdiği belirlendi.

İş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelinin bazı restoranlarda da yemek yediği tespit edildi.

Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.